Отец российского лыжника Александра Большунова Александр Большунов-старший отреагировал на заявления норвежца Йоханнеса Клэбо по поводу победы сына на Кубке мира.

Слова Большунова-старшего приводит портал РИА Новости. По мнению отца лыжника, слова Клэбо можно воспринимать двояко.

«Он имел в виду то, что на тех этапах он с Сашей просто не встретился, поэтому и не поздравил. Я не верю, что Клебо верил в возможность там отнять у Саши кубок», — сказал Большунов-старший, подчеркнув, что он приучил сына достойно относиться к сопернику.

«Слова Клебо нужно расценивать поверхностно, не думаю, что он имело в виду, что мог отобрать победу в Северной Америке», — заявил Большунов-старший.

Напомним, Йоханнес Клэбо заявил, что не поздравил Александра Большунова с победой в общем зачете Кубка мира, поскольку сезон так и не был завершен из-за отмены этапов в Северной Америке.