Олимпийский чемпион по теннису, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников поделился мнением об уходе из клуба генерального директора Томаса Цорна.

В эфире «Матч ТВ» Кафельников заявил, что трансферы перед началом сезона-2019/20 не оставили положительного оттенка на игре «Спартака», трансферная политика была провальной.

«Давно уже тупик идет, три года — точно, после того, как чемпионский сезон закончился», — подчеркнул Кафельников.

Также специалист отметил, что владелец «Спартака» Леонид Федун заявлял о наличии карт-бланша у любого руководителя и тренера, однако его не было. «Федун руководил всем сам. Мне кажется, сменщика ждет та же судьба, что и Цорна, к сожалению», — заявил Кафельников.

Напомним, об увольнении Томаса Цорна стало известно сегодня, 7 июля. На посту генерального директора он продержался около года.