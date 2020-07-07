Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера не сможет вернуться в клуб в ближайшее время.

Информацию об этом сообщает портал «Спорт-Экспресс». По данным СМИ, Каррера не вернется к работе со «Спартаком» пока клубом владеет Леонид Федун. Отметим, Массимо Каррера работал со «Спартаком» с 2016 по 2018 год и в первый же сезон привел клуб к победе в чемпионате России по футболу, однако впоследствии был уволен за неудовлетворительные результаты команды.

Ранее в российских СМИ появлялась информация о том, что Доменико Тедеско может покинуть «Спартак» из-за ухода гендиректора Томаса Цорна, а на его место может прийти Массимо Каррера, если поступит хорошее предложение. Сейчас Каррера тренирует греческий АЕК.