Отец российского лыжника, призера Олимпийских игр и чемпионата мира Александра Большунова Александр Большунов-старший рассказал о планах сына на новый сезон.

Слова Большунова-старшего цитирует портал РИА Новости. Отец лыжника отметил, что в подготовке к сезону произошли незначительные изменения. На первом сборе группы Бородавко в Малиновке были хорошие условия и тяжелый рельеф. «Настроение у Саши боевое, сейчас нужен его труд, ведь закладывается база», — подчеркнул Большунов-старший, добавив, что без труда ничего не получится.

«Самое главное, чтобы состоялись гонки, особенно чемпионат мира. Нужно брать то, чего еще у него нет в его копилке. Он на это настроен, дай бог, все получится», — заявил Большунов-старший.

Напомним, на чемпионате мира 2019 года в Зеефельде Александр Большунов завоевал четыре серебряных медали.