Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о проблеме клуба с количеством воспитанников в основном составе.

В интервью ТАСС Медведев отметил, что клубный патриотизм становится сильнее, когда видишь в составе игрока академии. «За последнее десятилетие работа в плане появления в основном составе воспитанников «Зенита» не удовлетворяет никого», — заявил гендиректор, подчеркнув, что и владельцам клуба не нравится ситуация, ни болельщикам.

По словам Медведева, для улучшения ситуации нужны массовость и системная подготовка.

«Мы используем голландский опыт, который пока пробуксовывает и не дает нужного результата, хотя довольно много выпускников академии играет в других клубах», — отметил Медведев, добавив, что «Зенит» будет менять подход поэтому готов привлечь легенд клуба — Андрея Аршавина, Александра Кержакова, Мигеля Данни.