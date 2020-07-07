Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев назвал худшие матчи клуба в сезоне-2019/20.

В интервью ТАСС Медведев отметил, что худшими за сезон были две встречи — в Лиссабоне против «Бенфики», а также выездной матч с «Уфой» в чемпионате России.

«Три очка всегда идут в копилку, но одна из причин наших побед — это высокая требовательность тренеров к игрокам и игроков к самим себе», — рассказал гендиректор клуба, добавив, что сплоченность — одно из достоинств команды, между легионерами и россиянами нет разрыва в отношениях.

«Ребята могут и пошутить, а могут, что называется, и навалять друг другу», — подметил Медведев.

Напомним, в 26-м туре чемпионата России «Зенит» обыграл «Краснодар» и стал недосягаемым для конкурентов.