Российский нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба в скором времени подпишет с клубом новый контракт.

Информацию об этом сообщил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в интервью ТАСС.

«Он остается. Контракт с ним будет подписан по окончании этого сезона», — заявил Медведев.

Напомним, текущий контракт Артема Дзюбы с «Зенитом» действует до лета 2020 года, последние полгода нападающий мог контактировать с другими клубами и решать вопросы своего будущего.

Артем Дзюба стал игроком «Зенита» в 2015 году, в составе этой команды нападающий дважды стал чемпионом России по футболу (в сезонах-2018/19 и 2019/20), обладателем Кубка России и двукратным обладателем Суперкубка России.

Год назад в СМИ говорили о том, что Артем Дзюба хотел бы продолжить карьеру в Английской Премьер-лиге.