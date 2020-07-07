Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал о том, какой будет трансферная политика клуба в ближайшее межсезонье.

В интервью агентству ТАСС Медведев заявил, что клуб планирует провести точечное усиление.

«Не более трех-четырех игроков. Конкретные позиции и фамилии я называть не буду, поскольку мы еще не приступили к переговорам», — заявил гендиректор клуба, подчеркнув, что переговоры по трансферам стартуют после того, как «Зенит» получит кубок чемпионов России в матче с «Сочи».

«Что касается трансферного бюджета, то у нас нет необходимости его увеличивать», — добавил Медведев.

Напомним, в 26-м туре чемпионата России по футболу «Зенит» победил «Краснодар» и оформил досрочную победу в РПЛ.