Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова высказалась по поводу возможного возвращения своей дочери Дарьи Виролайнен в состав сборной России по биатлону.

Слова Резцовой цитирует портал «Спорт день за днем». По словам Резцовой, Дарья Виролайнен весь прошлый сезон тренировалась, хотя ей было тяжело с маленьким ребенком.