Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова высказалась по поводу возможного возвращения своей дочери Дарьи Виролайнен в состав сборной России по биатлону.
Слова Резцовой цитирует портал «Спорт день за днем». По словам Резцовой, Дарья Виролайнен весь прошлый сезон тренировалась, хотя ей было тяжело с маленьким ребенком.
«Дарья – очень целеустремленная. Она способна выйти на уровень женской сборной России, который сейчас очень слабый», – сказала Резцова.
Напомним, Дарья Виролайнен дебютировала на Кубке мира в составе сборной России в сезоне-2013/14, в первой же гонке заняв второе место. Спортсменка выступала за сборную до конца сезоне-2017/18, после этого она сделала перерыв и родила второго ребенка.
Комментарии Развернуть