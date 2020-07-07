Главный тренер греческого клуба АЕК Массимо Каррера отреагировал на информацию о возможном возвращении в московский «Спартак».

Слова Карреры цитирует портал Gazzetta.gr. «Это выдумки. Я сосредоточен на предстоящих матчах», — заявил тренер, добавив, что намерен отработать контракт с клубом АЕК, который действует и в сезоне-2020/21.

«Со мной никто не связывался из российской команды», – заявил итальянец.

Напомним, сегодня в российских СМИ появилась информация о том, что Массимо Каррера может вернуться в московский «Спартак», который он тренировал в 2016-2018 годах. После того, как свой пост покинул генеральный директор клуба Томас Цорн, стало непонятно, продолжит ли работу с клубом главный тренер Доменико Тедеско.