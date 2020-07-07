Лондонский «Челси» победил «Кристал Пэлас» в рамках 34-го тура Английской Премьер-лиги. Игра прошла на стадионе «Селхерст Парк» и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Счет в матче был открыт на 6-й минуте, автором первого мяча стал форвард «Челси» Оливье Жиру. На 27-й минуте счет удвоил Кристиан Пулишич, обе голевых передачи на счету Виллиана. На 34-й минуте Уилфрид Заха уменьшил отставание «Кристал Пэласа».

Во втором тайме за «Челси» забил Тэмми Абрахам на 71-й минуте, «Кристал Пэлас» ответил на это мячом Кристиана Бентеке.

Благодаря этой победе «Челси» набрал 60 очков и пока занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу. «Кристал Пэлас» с 42-мя очками идет на 14-м месте.