Грозненский «Ахмат» обыграл «Тамбов» в выездном матче 27-го тура Российской Премьер-лиги. Игра прошла в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе и завершилась со счетом 2:1.

Счет в игре был открыт на 20-й минуте: пенальти реализовал Исмаэл. Спустя 33 минуты «Тамбов» сравнял счет, также реализовав одиннадцатиметровый удар — отличился Георгий Мелкадзе.

Во втором тайме «Ахмату» удалось выйти вперед и свести матч к победе. На 73-й минуте гол забил Фелипе Визеу с передачи Мирослава Богосаваца.

Таким образом, «Ахмат» вышел на 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, набрав 30 очков. «Тамбов» же опустился на 14-ю строчку, сейчас у команды 28 очков после 27 сыгранных туров. Расстояние от зоны вылета составляет четыре очка, однако «Крылья Советов» пока не завершили свой матч в 27-м туре РПЛ.