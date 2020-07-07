Нападающий Александр Кокорин и полузащитник Андрей Мостовой смогут сыграть за «Сочи» в матче 27-го тура Российской Премьер-лиги против «Зенита».

Информацию об этом сообщает портал Sport24. Права на Мостового и Кокорина принадлежат петербургскому «Зениту», однако оба по арендному соглашению выступают за «Сочи». Мостовой отправился в аренду в «Сочи» перед началом сезона-2019/20, а Кокорин перешел в этот клуб в феврале, подписав контракт на полгода.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что «Сочи» придется заплатить определенную сумму денег (от 25 млн рублей) для того, чтобы Александр Кокорин смог принять участие в матче.

Матч «Зенит» — «Сочи» запланирован на 8 июля, игра пройдет на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 18:00 по московскому времени.