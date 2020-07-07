Самарские «Крылья Советов» обыграли тульский «Арсенал» в выездном матче 27-го тура Российской Премьер-лиги. Игра прошла в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.

Счет в матче открыли хозяева поля: на 8-й минуте гол забил Александр Денисов. Затем четыре мяча забили футболисты «Крыльев»: на 38-й минуте отличился Виталий Лысцов, затем на 57-й минуте забил Денис Попович.

На 62-й минуте в составе самарской команды отличился Максим Глушенков, а на 69-й минуте Деян Радоньич довел счет до крупного.

До конца встречи «Арсеналу» удалось отквитать один мяч — на 79-й минуте голом отметился Евгений Луценко.

Победа над «Арсеналом» принесла «Крыльям» три очка, но не помогла команде выбраться из зоны вылета: с 27-ю очками команда осталась на 15-м месте. «Арсенал» остается на 10-м месте в таблице с результатом в 31 очко.