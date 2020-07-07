Адвокат Алексей Панич, который представляет интересы российской биатлонистки Ольги Зайцевой, а также ее партнерш по команде, высказал мнение о привлечении к делу информатора WADA Григория Родченкова.

В интервью RT Панич ответил, что МОК предоставил в суд нотариально заверенные показания Родченкова, а печать нотариуса никто так и не увидел.

«Допустим, это действительно так, но как нотариус удостоверился, что к нему пришел сам Родченков? Если у него изменена внешность, то старые документы в данном случае не позволят его идентифицировать», — заявил адвокат, добавив, что даже когда организовывают сеанс видеосвязи с информатором WADA это не доказывает, поскольку человек не очень на него похож.

«Может, это какой-то актер? То, что он отвечает на вопросы о российском спорте, не доказывает, что перед вами Родченков», — заключил Панич.