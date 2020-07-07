Российский теннисист Карен Хачанов проиграл испанцу Роберто Баутисте-Агуту в первом матче в рамках выставочного турнира Доминика Тима в Австрии.

Встреча прошла на корте «Кицбюэлер Теннисштадион» и продлилась 1 час 20 минут. Счет по сетам — 6:4, 6:3 в пользу испанского теннисиста. Этот матч для Хачанова первым с 27 февраля: тогда он уступил Новаку Джоковичу в полуфинале турнира в Дубае.

В одной группе с Кареном Хачановым также находятся австриец Деннис Новак и итальянец Маттео Берреттини. В другом квартете выступает еще один российский теннисист Андрей Рублев, немец Ян-Леннард Штруфф, австриец Доминик Тим и норвежец Каспер Рууд.

По два лучших теннисиста из каждой группы пройдут в полуфинал турнира.