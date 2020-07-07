В США в июле 2020 года пройдет онлайн-турнир по фигурному катанию — Peggy Fleming Trophy.

Информация о проведении турнира появилась в официальном «Инстаграме» Федерации фигурного катания США.

Соревнования пройдут 17 июля, ожидается, что в турнире примут участие 18 фигуристов и фигуристок. До 10 июля каждый спортсмен должен прислать видеоролик со своей программой длинной в 3 минуты и 30 секунд. В эту программу должны войти четыре прыжка, три вращения, дорожка шагов, а также один фирменный элемент фигуриста.

Участие в соревнованиях примут фигуристы из сборной США Старр Эндрюс, Джейсон Браун и Кэмден Пулкинен.

Пока неизвестно, как будут определять призеров, однако известно, что победитель соревнований получит призовые размером в 3 тысячи долларов, серебряный призер — 2 тысячи долларов, бронзовый — одну тысячу.