Главные и самые интересные новости из спортивного мира за 7 июля — в дайджесте Nevasport.

«Спартак» официально объявил об увольнении Цорна

Московский «Спартак» официально объявил об уходе Томаса Цорна с поста генерального директора клуба. «Совет директоров футбольного клуба «Спартак» принял решение о прекращении сотрудничества с Томасом Цорном, который занимал позицию генерального директора», — говорится в сообщении пресс-службы «красно-белых» в «Твиттере».

Село, где похоронен отец Хабиба, могут переименовать в его честь

Дагестанское село Кироваул может быть переименовано в Манап в честь похороненного там Абдулманапа Нурмагомедова. Как сообщил глава села Магомедрасул Давудов, жители придут на сход, чтобы принять решение о смене названия. «Мы сейчас в трауре. К нам приезжают люди из разных городов России. Позже мы соберёмся с жителями и решим переименовать село с Кироваул на Манап», — сказал Давудов, слова которого приводит «РБК-Спорт».

«Ахмат» обыграл «Тамбов» на выезде в 27-м туре РПЛ

Грозненский «Ахмат» обыграл «Тамбов» в выездном матче 27-го тура Российской Премьер-лиги. Игра прошла в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе и завершилась со счетом 2:1. Счет в игре был открыт на 20-й минуте: пенальти реализовал Исмаэл. Спустя 33 минуты «Тамбов» сравнял счет, также реализовав одиннадцатиметровый удар — отличился Георгий Мелкадзе. Во втором тайме «Ахмату» удалось выйти вперед и свести матч к победе. На 73-й минуте гол забил Фелипе Визеу.

«Крылья Советов» обыграли «Арсенал» в выездном матче 27-го тура РПЛ

Самарские «Крылья Советов» обыграли тульский «Арсенал» в выездном матче 27-го тура Российской Премьер-лиги. Игра прошла в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. В составе «Арсенала» отличились Александр Денисов и Евгений Луценко. За «Крылья» по мячу забили Виталий Лысцов, Денис Попович, Максим Глушенков и Деян Радоньич.

Хачанов уступил Баутисте-Агуту в первом матче на турнире Тима

Российский теннисист Карен Хачанов проиграл испанцу Роберто Баутисте-Агуту в первом матче в рамках выставочного турнира Доминика Тима в Австрии. Встреча прошла на корте «Кицбюэлер Теннисштадион» и продлилась 1 час 20 минут. Счет по сетам — 6:4, 6:3 в пользу испанского теннисиста. Этот матч для Хачанова первым с 27 февраля: тогда он уступил Новаку Джоковичу в полуфинале турнира в Дубае.

Рублёв спас матч со Штруффом на турнире в Австрии и стартовал с победы

Российский теннисист Андрей Рублёв стартовал с победы на выставочном турнире Доминика Тима в Кицбюэле (Австрия). В первом матче он встречался с представителем Германии Яном-Леннардом Штруффом, игра завершилась со счетом 3:6, 6:4, 1:0 (15:13). Спортсмены провели на корте 1 час 26 минут.