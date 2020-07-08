«Милан» и «Ювентус» сыграли результативную встречу в 31-м туре чемпионата Италии. В игре на Сан-Сиро победу одержали хозяева со счетом 4:2.

Все голы были забиты во втором тайме. Н 47-й минуте счет открыл хавбек «Ювентуса» Адриен Рабьо, которому удалось эффектно завершить собственный прорыв. Через некоторое время очередной мяч забил Криштиану Роналду, после чего «Ювентус» повел со счетом 2:0.

«Милан» сократил счет 62-й минуте — это Златан Ибрагимович реализовал пенальти. Далее за пять минут миланский клуб отличился дважды — забили Франк Кесси и Рафаэл Леау. Следом «Милан» забил и четвертый мяч — это сделал Анте Ребич.

«Милан» поднялся на на пятое место в турнирной таблице Серии А с 49 очками, обойдя «Рому». У римского клуба остается матч в запасе. «Ювентус» по-прежнему лидирует в чемпионате Италии, имея 75 очков.