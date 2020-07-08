В игре 35-го тура чемпионата Испании «Сельта» и мадридский «Атлетико» сыграли вничью 1:1. Матч проходил в Виго на стадионе «Балаидос».

Счет на первой минуте открыл Альваро Мората. «Сельта» отыгралась в начале второго тайма — на 49-й минуте мяч провел Фран Бельтран. Российский форвард «Сельты» Фёдор Смолов, выйдя в стартовом составе, сыграл 59 минут и результативными действиями не отметился.

За свое время Смолов не нанес ни одного удара в сторону ворот «Атлетико», а также ни разу не обыграл соперника с помощью дриблинга. В активе Федора 11 передач (72,7% — точных), 17 раз он коснулся мяча и выиграл одну воздушную дуэль.

«Атлетико» 63 очками занимает третье место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Сельта» с 36 очками находится на 15-м месте.