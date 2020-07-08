Олимпийская чемпионка в парном катании Елена Бережная поделилась воспоминаниями о тяжелой травме, полученной в 1996 году.

Партнер Елены Олег Шляхов во время исполнения параллельного вращения случайно задел коньком голову спортсменки и пробил височную кость.

«Он, конечно, испугался, принес меня в медпункт. Позвонили в скорую, мне оказали первую помощь, и сразу поехали в больницу. Задавали мне кучу вопросов. Спрашивают, а я мычу как баран, ничего не могу сказать», — рассказала фигуристка в передаче «Судьба человека».

Бережная призналась, что на тот момент физически не могла разговаривать. Её успокаивали, заверяя, что это из-за шокового состояния, однако спортсменка понимала, что это не так. Потом стало известно, что удар пришелся в речевой центр.

Напомним, в 2002 году в Солт-Лейк-Сити Бережная завоевала золотую медаль, выступая уже не со Шляховым, а с Антоном Сихарулидзе.