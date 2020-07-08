Двукратный чемпион мира в сноуборд-кроссе австралиец Алекс Пуллин погиб во время подводной охоты.

Как сообщает 9news.com.au, инцидент произошел у берегов Австралии. 32-летний спортсмен занимался подводной охотой на искусственном рифе в районе города Голд-Кост.

В полиции сообщили, что Пуллина обнаружил другой дайвер. По словам полицейского, у спортсмена не было кислородной маске. Судя по всему, Пуллин погружался в одиночку. Там находились и другие дайверы, но с Алексом никого не было.

На протяжении 45 минут медики пытались вернуть сноубордиста к жизни, но спасти его не удалось.

Пуллин является чемпионом мира 2011 и 2013 годов. На Олимпийских играх-2014 в Сочи он был знаменосцем сборной Австралии.