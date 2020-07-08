Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал поражение от «Милана» в матче 31-го тура чемпионата Италии по футболу. «Милан» одержал волевую победу со счетом 4:2, проигрывая в два мяча по ходу встречи.

«Это был не тот результат, которого мы хотели, но поднимите голову и продолжайте работать!» — написал Криштиану на своей странице в «Инстаграме».

Роналду отметился голом, второй мяч в составе «Ювентуса» забил Адриен Рабьо. За «Милан» отличились Златан Ибрагимович, Франк Кессье, Рафаэл Леау и Анте Ребич.

«Милан» поднялся на на пятое место в турнирной таблице Серии А с 49 очками, обойдя «Рому». У римского клуба остается матч в запасе. «Ювентус» по-прежнему лидирует в чемпионате Италии, имея 75 очков.