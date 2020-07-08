Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски возглавил рейтинг лучших игроков после возобновления сезона в Европе, составленный новостным порталом Bleacher Report.

В десяти матчах Левандовски записал на свой счет 12 голов. На втором месте идет нападающий «Барселоны» Лионель Месси, который в семи матчах забил три мяча и отдал семь результативных передач. Замыкает тройку лидеров Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»), забивший четыре гола и отдавший одну передачу в шести матчах.

Также в топ-10 входят Карим Безема («Реал», 3 гола и 1 передача в 7 матчах), Серхио Рамос («Реал», 5 голов в 7 матчах), Давил Алаба («Бавария», защитник. 5 матчей без пропущенных мячей с ним в составе), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», 4 гола и 2 передачи в 5 матчах), Кай Хаверц («Байер», 7 голов в 9 матчах), Томас Мюллер («Бавария» 5 передач в 10 матчах), Криштиану Роналду («Ювентус» 4 гола в 6 матчах).