Али Абдель-Азиз, менеджер действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, поделился воспоминаниями об Абдулманапе Нурмагомедове.

На своей странице в «Инстаграме» Абдель-Азиз опубликовал архивное видео, на котором борется с Абдулманапом.

«Этот человек изменил столько жизней, дав им пищу, кров и мечту. Я имел удовольствие приглашать его к себе в гости. Я всегда любил Хабиба и его команду, но, когда я встретил его отца, это было чем-то большим», — написал Абдель-Азиз.

Он добавил, что не испытывал такой боли с тех пор, как из жизни ушла его мать. Менеджер подчеркнул, что Нурмагомедов-старший оставил после себя столько великих спортсменов, что его наследие будет жить вечно.

Напомним, 57-летний Абдлуманап Нурмагомедов скончался в московской клинике 3 июля. Он перенес коронавирус, который дал осложнения на сердце.