Женская сборная России по биатлону начала предсезонный тренировочный сбор в Ижевске, сообщает пресс-служба СБР.

Глава Союза Владимир Драчев поделился фотографией с тренировки на своей странице в «Инстаграме».

Накануне стало известно, в каком составе команда прибыла на сбор: Светлана Миронова, Виктория Сливко, Екатерина Глазырина, Анастасия Шевченко, Тамара Воронина и Ирина Казакевич. Спортсменки заехали на базу 5 июля.

Екатерина Юрлова-Перхт, Кристина Резцова и Лариса Куклина пропускают начало сбора. До этого Юрлова и Куклина провели самостоятельный сбор в УТЦ «Кавголово» в Санкт-Петербурге.