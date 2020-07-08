В Кицбюэле (Австрия) продолжается выставочный турнир Thiem’s 7, организатором которого выступает Доминик Тим.

Сегодня, 8 июля, россиянин Карен Хачанов встретится с австрийцем Деннисом Новаком, ориентировочное время начала матча — 15:30 по Москве. Накануне Карен играл с испанцем Роберто Баутиста-Агутом и потерпел поражение.

Андрей Рублев сегодня встретится с Тимом, начало встречи запланировано на 21:15. Вторая ракета России стартовал на турнире с победы, вчера обыграв представителя Германии Яна-Леннарда Штруффа.