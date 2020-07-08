Стримерша Карина, проживающая в Италии, стала участницей дорожной аварии. Об этом девушка рассказала у себя в «Инстаграме».

«Со мной позавчера случилась история. И она заставила меня задуматься. В общем, поехала я снимать для вас «сториз», делать новую фотку и попала в ДТП», — написала Карина.

Она отметила, что нашла красивый горный город, где есть водопады, речки и озера. Однако попасть туда не удалось: на входе сказали, что на горе нет места.

«Ну и мы поехали дальше, искать места. И приехали на дорогу, по которой нам ещё ездить было нельзя. Но узнали мы об этом намного позже. Она сначала широкая, а потом всё больше сужается. С одной стороны обрыв в озеро, с другой скалы», — пишет Карина.

По ее словам, на одном из поворотов навстречу выскочил автобус. Ее мама крутанула руль вправо, под колесами оказался бордюр кладбища, и колесо взорвалось.

Девушка заверила, что все в порядке, однако случившееся заставило ее задуматься.