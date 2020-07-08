Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов рассказал, что у него украли ботинки в поезде.

По словам футболиста, он заснул на верхней полке, когда ехал к бабушке.

«Когда осталось десять минут, спускаюсь и понимаю, что у меня… » — сказал футболист, показывая, как идет по вокзалу в носках.

«Добро пожаловать в Орёл!» — подытожил Селихов.

Напомним, в нынешнем сезоне Селихов не провел ни одного матча в чемпионате России. Последний раз голкипер выходил на поле в сезоне-2018/19 в матче против ЦСКА (0:2). Тогда игрок получил повреждение, затем перенес операцию после рецидива травмы ахиллова сухожилия.

На данный момент «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 32 очка в 26 турах.