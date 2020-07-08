Московский «Локомотив» заинтересован в подписании контракта с 28-летним голкипером «Тальереса» Гидо Эррерой.

«То, что Эррера покинет «Тальерес», – факт. Он будет играть в России. Его новой командой станет «Локомотив», — рассказал аргентинский журналист Маркос Торрехон, слова которого приведены в «Твиттере» Impacto Deportivo.

Ранее СМИ сообщали, что «Локомотив» планирует в летнее трансферное окно приобрести вратаря, чтобы в ближайшей перспективе заменить Маринато Гильерме.

Эррера выступает за «Тальерес» с 2016 года, до этого он защищал цвета «Дефенсореса» и «Бельграно». В нынешнем сезоне голкипер отыграл 21 матч в чемпионате Аргентины, пропустил 25 мячей, а также получил одну желтую и одну красную карточку.