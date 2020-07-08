Канделаки назвала увольнение Цорна рутинным решением

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась мнением об увольнении генерального директора «Спартака» Томаса Цорна.

«Спортивные издания описывают ситуацию в команде словами «провал» и «катастрофа», хотя такая риторика куда более уместна для пассионарных и безапелляционных болельщиков, чем для специалистов. Мы так сильно боимся перемен, что абсолютно рутинное решение для любого владельца клуба, недовольного положением дел, называем катастрофой», — написала Канделаки у себя в телеграм-канале.

Она подчеркнула, что ни тренеры, ни менеджеры не могут работать вечно. Канделаки предложила посмотреть сериал The Last Dance о Майкле Джордане, отмечая, что даже величайшая баскетбольная команда «Чикаго Буллс» не смогла избежать кризисов.

Неудачный сезон стоит считать новым вызовом, философски отметила Канделаки. По ее мнение, отвечать на него надо сменой управленцев и перестройкой клубных процессов.