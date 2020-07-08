«Оренбург» на своем поле примет московский ЦСКА в 27-м туре чемпионата России по футболу. Игра будет проходить сегодня, 8 июля, стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

Изначально матч должен был стартовать в 16:00, однако время пришлось изменить, так как в Оренбурге прогнозируют аномально высокую температуру.

На данный момент ЦСКА занимает пятую строчку в турнирной таблице, набрав 43 очка. На матче не будет присутствовать главный тренер армейцев Виктор Гончаренко, который отправился в Белоруссию в связи со скоропостижной смертью своей матери.

«Оренбург» идет на последней строчке таблицы.