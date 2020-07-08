Петербургский «Зенит» посвятил победу в чемпионате России-2019/20 врачам и медицинским работникам, трудящимся в период пандемии коронавируса.

Пресс-служба футбольного клуба опубликовала видеообращение главного тренера Сергея Семака.

«Мы посвящаем наше чемпионство всем врачам, медицинским работникам и волонтерам, которые не жалеют сил для спасения заболевших коронавирусом. За каждой победой стоят люди, благодаря им футбол снова с нами», — сказал Семак.

Напомним, «Зенит» досрочно оформил чемпионство, обыграв «Краснодар» в 26-м туре РПЛ. Команда Семака стала недосягаемой для соперников, поэтому сегодняшняя встреча с «Сочи» не будет иметь для «Зенита» турнирного значения.