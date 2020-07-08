Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что нападающий Александр Кокорин сможет сыграть за «Сочи» против петербуржцев, а полузащитник Андрей Мостовой — нет.

Права на обоих футболистов принадлежит «Зениту», они выступают за «Сочи» на правах аренды.

«Дело не в решении, а в выполнении контрактных прав и обязательств. По отношению к Кокорину они выполнены, по отношению к Мостовому не выполнены», — объяснил Медведев, слова которого приводит ТАСС.

Функционер подчеркнул, что всегда приятнее обыгрывать соперника, выступающего сильнейшим составом. Также Медведев отметил, что сегодняшний матч для «Зенита» будет особенным, так как состоится церемония награждения.

«Хочется, чтобы это торжественное событие предваряла наша победа», — сказал Медведев.

Напомним, «Зенит» примет «Сочи» сегодня, 8 июля, в 18:00 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна по ссылке.