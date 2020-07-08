Крупнейшая российская игровая выставка «ИгроМир», которая проводится совместно с фестивалем популярной культуры Comic Con Russia, в этом году впервые пройдет в онлайн-режиме. Организаторы решили, что проведение этого события в обычном режиме, предполагающее посещение многочисленных стендов в московском выставочном комплексе «Крокус Экспо», невозможно. Все-таки выставку каждый год оказывают вниманием под двести тысяч человек – в связи с коронавирусом это может быть опасно.

Выставка ИгроМир впервые состоялась в 2006 году. Цель ее понятна: объединить в одном месте все, что касается интерактивных развлечений – компьютерных игр, игр для консолей, мобильных телефонов и прочих платформ. С 2014-го года «ИгроМир» объединился с другой популярной выставкой Comic Con Russia (международная выставка Comic Con проходит в Сан-Диего). Соединившись, помимо игровой индустрии, выставка стала представлять комиксы, книги, фильмы и сериалы. Событие превратилось в ежегодный фестиваль, который длится несколько дней и объединяет поклонников всех этих жанров.

Например, самый последний «ИгроМир» проходил осенью 2019 года в «Крокус Экспо» – его посетило свыше 183 тысяч человек. 3 октября на «ИгроМире» состоялась встреча с разработчиками King’s Bounty 2 – одной из самых крупных российских игр последних лет. На выставку заехала приглашенная звезда — датский актер Мадс Миккельсена, сыгравший в ряде культовых сериалах и играх. Главным гвоздем выставки был японский гейм-дизайнер Хидэо Кодзима, прозванный русскоязычным сообществом не иначе, как «Гений». 5 октября в ходе закрытой для прессы презентации с большой сцены Comic Con создатель видеоигр подробно рассказал об игре Death Stranding.

Помимо этого, на «ИгроМире» было много других крутых стендов. Например, закрытая демонстрация самой ожидаемой игры года Cyberpunk 2077 вызвала огромный ажиотаж. На другом стенде компания THQ Nordic разрешала играть в различные видеоигры – SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom — Rehydrated и Destroy All Humans.

Частенько на мероприятиях бывают и турнирные площадки. Например, на первом совместном фестивале «ИгроМира» и Comic Con в 15-м году состоялись турниры по FIFA 2016 и Mortal Kombat. Призовые места поощрялись новыми компьютерным девайсами. В 2017 году посетители могли посоревноваться между собой в Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, Overwatch, Rainbow Six: Siege и Tekken 7.