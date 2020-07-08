Кирилл Шубский, отец Анастасии Овечкиной и вдовец актрисы Веры Глаголевой, решением суда обязан выплатить долг в размере 51 миллиона рублей.

Как сообщают СМИ, в свое время бизнесмен выступил поручителем по долгу строительной фирмы, которая так и не расплатилась по счетам вовремя. Девелопер подал в суд и потребовал долг по договору поручительства в размере 52 миллионов. После того, как стороны пошли на мировую, суд уменьшил сумму на 1 миллион. Таким образом, Шбуского обязали выплатить 51 млн рублей.

Напомним, дочь Шубского Анастасия является супругой российского хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Пара воспитывает двух сыновей — Илью и Сергея.