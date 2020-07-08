Правило, позволяющее футбольным клубам производить по пять замен за матч, будет действовать на протяжении всего следующего сезона, утверждает The Athletic.

По информации источника, Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) должен объявить о принятом решении уже в ближайшее время. При этом каждая лига получит возможность самостоятельно решать, вводить ли данное правило.

Решение IFAB обусловлено тем, что пауза между окончанием нынешнего сезона и стартом следующего будет значительно короче, чем в предыдущее годы. Это может негативно сказаться на здоровье футболистов, уверены в совете.

Правило пяти замен было введено в мае, когда футбольный сезон начал возобновлять после паузы из-за пандемии коронавируса. Таким образом тренеры могут снизить нагрузку на игроков после длительного простоя без полноценных тренировок.