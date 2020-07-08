В Москве на стадионе «Открытие Арена» состоится столичное дерби: в рамках 27-го тура РПЛ «Спартак» примет «Локомотив». Игра будет проходить сегодня, 8 июля, стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

На данный момент «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 49 очков. Подопечные Марко Николича уже не смогут подняться выше, так как «Зенит» гарантировал себе чемпионство. «Спартак» идет седьмым с 32 очками. Накануне красно-белые уволили генерального директора клуба Томаса Цорна.