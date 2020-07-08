Испанский защитник «Лацио» Патрик Габаррон укусил игрока «Лечче» Джулио Донати во время матча чемпионата Италии.

В добавленное ко второму тайму время футболисты боролись за выгодную позицию перед исполнением стандарта. Донати пытался обратить внимание арбитра на то, что игроки «Лацио» ведут борьбу не по правилам. В этом время Габаррон подошел к Донати сзади и укусил его.

Главный арбитр встречи показал защитнику красную карточку и удалил его с поля.

«Лечче» одержал победу со счетом 2:1.

Напомним, укус соперника — фирменное нарушение правил в исполнении форварда «Барселоны» Луиса Суареса. Как подсчитали сми, уругваец укусил за свою карьеру восемь соперников.