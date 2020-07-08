Первая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал о своих планах на оставшуюся часть сезона-2020.

«Я всё ещё не знаю, сыграю ли на US Open. Точно не выступлю в Вашингтоне. Western & Southern Open остаётся в планах. Участию в «Ролан Гаррос» пока ничего не угрожает. Мадрид и Рим также остаются в моих планах», — заявил Джокович, слова которого приводит «Спортски Журнал».

Напомним, в июне серб заболел коронавирусом. Джокович выступил в роли организатора выставочного турнира Adria Tour, на котором не соблюдались меры предосторожности. В частности, теннисисты сыграли в баскетбол и посетили вечеринку.

После этого Джокович, его супруга и тренеры сдали положительные тесты на COVID-19. Также среди зараженных оказались Виктор Троицки с супругой, Григор Димитров и Борна Чорич.