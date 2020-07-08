Теперь уже бывший гендиректор «Спартака» Томас Цорн не проработал в клубе и года. Еще зимой 2019-го он только познакомился с владельцем клуба Леонидом Федуном, а летом того же года Федун в Цорна поверил, назначив молодого менеджера гендиректором. Чтобы эти симпатии так быстро растворились, достаточно было двух пике «Спартака» – осеннего с Кононовым и нынешнего – с Тедеско. Федун, определенно, устал: его ожидания сменялись фрустрацией слишком часто за столь короткий промежуток времени.

Леонид Федун в очередной раз своей жизни «Спартаком» проявил импульсивность и непоследовательность. Московский клуб проиграл два матча подряд в эпоху пандемии – этого хватило владельцу, чтобы на фоне расстройства принять категоричное решение. Хотя еще пару недель назад все было нормально – «Спартак» с приглашенным Цорном Тедеско разобрал тульский «Арсенал» на его поле с помощью голов приглашенных Цорном Соболева и Понсе. Но свежая искра надежды погасла – хватило беззубого поражения в дерби и домашней неудачи с «Тамбовом».

За столь большой опыт руления «Спартаком» Федун научился чувствовать грань спартаковской безнадеги. Сегодняшний «Спартак» Тедеско играет некрасиво, он неярок. Обратной стороной медали должен был быть результат, но его нет. А Федуну есть с чем сравнить – через его руки прошло 5 гендиректоров, а тренеров и того больше. Для него форма (то есть, игра и результат на текущий момент) важнее содержания – развития клуба и команды.

Справедливости ради, к Цорну по содержанию действительно есть вопросы. Хотя формально, он справился с задачами, которые перед ним стояли – омолодил команду и разгрузил платежную ведомость. Но выбор игроков, с которыми Цорн вступает в важный момент спартаковской перестройки кажется странным.

Все новички красно-белых от Крала и Понсе, до Тила до Соболева кажутся слишком сырыми, чтобы бороться за еврокубки. По крайней мере, для тех денег, которые за них заплатили. Сравните эту селекцию «Спартака» с той, которая была у «Зенита», где разбирался Хавьер Рибалта. Примерно в той же временной последовательности в «Зенит» приходили и делали его лучше Азмун, Ракицкий, Барриос и Дуглас Сантос. Хотя, если сложить стоимость всех этих трансферов, то получается сумма, которая ненамного больше той, что затратил на свою селекцию «Спартак».

Ошибки Цорна были, но время для его отставки выбрано неправильно. Это можно было бы сделать, как минимум, зимой – именно тогда бы потенциал этой команды Тедеско стал бы окончательно ясен. Пост-пандемия коронавируса вообще не лучшее время для подобных перемен, но Федуну, кажется, все равно. Ради текущего места в таблице он готов плюнуть на любые стратегические планы, если они у него вообще существуют.