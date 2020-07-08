Заместитель председателя совета директоров «Спартака» Сергей Михайлов направил главе комитета по этике РФС Семену Андрееву письмо с просьбой дать оценку высказыванию генерального директора «Зенита» Александра Медведева по поводу провокационного видео с участием Артема Дзюбы и Сердара Азмуна.

Ранее в сети появилось видео, на котором Дзюба и Азмун сымитировали половой акт, празднуя чемпионство в раздевалке после матча с «Краснодаром». Медведев пошутил, что это намек на то, что будет со «Спартаком» в полуфинальном матче Кубка России.

По мнению Михайлова, данная аналогия является неуместной и выходит за рамки адекватного чувства юмора. Он подчеркнул, что подобные высказывания со стороны официальных лиц ставят под сомнение принцип взаимного уважения.

«В связи с этим прошу Комиссию дать оценку высказыванию генерального директора «Зенита» с позиции морали и этики», — гласит текст письма.