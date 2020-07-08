Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков поделился мнением о том, почему Александр Логинов пропускает первый централизованный сбор команды в Рыбинске.

«Логинов достиг такого высокого уровня профессионализма, что сам знает, что ему делать. Тренер ему нужен, может, чтобы дать совет, что-то подсказать, но не более», — сказал Чепиков, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

По мнению специалиста, на данном этапе подготовки Логинову может быть комфортнее побыть одному.

Также Чепиков отметил, что позднее начало подготовки к сезону не должно повлиять на команду, так как все спортсмены достаточно опытные, чтобы качественно тренироваться дистанционно.

«Делали даже тренировки по шесть часов без перерыва, это что-то новое. Мне кажется, такой свежий взгляд, наоборот, должен дать результат», — сказал Чепиков.