Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию о том, что «Спартак» направил жалобу в РФС после его высказывании о видео с участием Артема Дзюбы.

Празднуя чемпионство, футболисты сымитировали половой акт в раздевалке на стадионе «Краснодара». Впоследствии Медведев пошутил, что игроки показали, что будет со «Спартаком» в полуфинальном матче Кубка России.

«А что здесь комментировать? Люди юмора не понимают. Кроме того, пусть перечитают внимательней. Там сослагательное наклонение. Даже не хочу касаться этой темы», —сказал Медведев, слова которого приводит Sport24.

Напомним, ранее сообщалось, что заместитель председателя совета директоров «Спартака» Сергей Михайлов счел данную аналогию неуместной.