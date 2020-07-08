«Зенит» добился результата и досрочно стал чемпионом, а значит Семак может завершить эксплуатацию одного и того же состава каждый матч. Ставить против «Сочи» основу довольно странно, ведь несколькими днями ранее та самая основа провела чемпионский матч против «Краснодара» в чудовищную жару, а в Петербург «Зенит» вернулся глубокой ночью, наверняка продолжив праздновать. Это значит, что игроки легли спать в лучшем случае в понедельник утром. Нормального восстановления, по сути, не было. Тем более, было затрачено много эмоций.

На скамейке, при этом, присутствует множество футболистов, которые давно не появлялись в стартовом составе. Так что, ротация в матче с «Сочи» — неизбежна.

Но какая именно ротация? Впереди матч с «Ахматом» в Грозном, туда то точно не полетит основа. А вот сыграть в домашнем матче уже в ранге чемпиона, после чего получить кубок — такое желание есть у многих игроков. У других имеются и личные цели — например, Дзюба и Азмун намерены пополнить бомбардирский счет.

В связи с этим угадать стартовый состав «Зенита» невероятно сложно. Многие из основы наверняка появятся во втором тайме, благо опция пяти замен это позволяет.

Итак, кто же выйдет в старте? В воротах наверняка появится Михаил Кержаков, которому нужно отдать дань за надежную игру осенью.

В центре защиты большой альтернативы нет. Станет ли «Зенит» заигрывать Йордана Осорио, которому осталась одна игра до обязательного выкупа? Если да, выйдет с первых минут. Скорее всего, в паре с Ракицким, учитывая возраст Ивановича.

Справа наверняка дадут отдохнуть Караваеву и выпустят Смольникова, который, похоже, проводит последние матчи за «Зенит». На противоположном фланге логично увидеть Жиркова, хотя ветеран провел непростой тайм в Краснодаре.

В центре поля ожидается появление Леона Мусаева, который, скорее всего, выйдет в связке с Оздоевым. Почти наверняка в старте стоит ждать Дриусси, который давно там не появлялся. На противоположном фланге можно ожидать Ерохина, хотя есть вариант и с Суторминым, и с Шатовым, и с Ригони. И даже с Малкомом, которому нужно играть, учитывая сколько он пропустил.

Связка Дзюбы и Азмуна наверняка готовятся, возможно, не с первых минут, хотя оба могут выйти в старте, учитывая, что хотят забивать В атаке можно также ожидать тех, кто не будет снаряжен на фланг — Дриусси, Ригони или Малкома. По идее, Семак может отважиться проверить в деле атакующую четверку Дриусси- Малком-Дзюба-Азмун, которая по причинам лимита еще никогда не играла вместе.

Стартовый состав «Зенита» в матче с «Сочи» (версия Nevasport): Кержаков — Смольников, Осорио, Ракицкий, Жирков, — Оздоев, Мусаев, Дриусси, Малком — Дзюба, Азмун