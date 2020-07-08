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  • 14:52,  8 июля 2020
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Фигурное катание
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Загитова в розовом костюме представила новую коллекцию PUMA

Загитова в розовом костюме представила новую коллекцию PUMA
Алина Загитова. Фото: скриншот видео

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова представила новую студийную коллекцию спортивного бренда Puma.

Фотографии спортсменки были опубликованы в официальном «Инстаграм»-аккаунте компании.

Ранее PR и маркетинг-менеджер компании PUMA Валерия Ананич выразила мнение, что в случае с Загитовой ценности бренда абсолютно совпали с имиджем амбассадора. Она подчеркнула, что у Загитовой огромное множество фанатов в социальных сетях. Что бы ни делала фигуристка, это сразу же разбирается по крупицам, причем не только в спортивной прессе.

Напомним, в декабре 2019 года после финала Гран-при Загитова взяла паузу в соревновательной карьере. Сейчас она находится в Новогорске вместе со сборной России и готовится к новому сезону.

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