Команда «Рено» и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо объявили о возобновлении сотрудничества.

После двухлетнего перерыва испанский пилот вернется в «королевские гонки». В сезоне-2021 Алонсо замени австралийца Даниэля Риккьярдо в составе «Рено» и станет напарником Эстебана Окона.

Напомним, Алонсо покинул Формулу-1 в конце 2018 года. За это время испанец дважды выиграл «24 часа Ле-Мана», стал чемпионом мира по гонкам на выносливость (WEC) и одержал победу в «24 часах Дайтоны». В феврале текущего года Алонсо принял участие в легендарном ралли-марафоне «Дакар».

В составе «Рено» Фернандо завоевал два чемпионских титула в Формуле-1 — в 2005 и 2006 года.