Петербургский «Зенит» объявил, что покажет поздравления от болельщиков на экране «Газпром-Арены».

«Где бы вы ни болели за «Зенит», у вас есть отличная возможность поздравить команду с чемпионством! До, во время и после матча против «Сочи» заходите на сайт http://share.fc-zenit.ru и оставляйте свои сообщения. Лучшие поздравления попадут на экраны арены!» — говорится в сообщении пресс-службы в «Твиттере».

Напомним, сегодня, 8 июля, «Зенит» на своем поле примет «Сочи» в рамках 27-го тура чемпионата России. Для подопечных Сергея Семака игра не будет иметь турнирного значения, так как петербуржцы уже гарантировали себе победу в чемпионате.

По окончании встречи состоится церемония награждения, на которой «Зенит» получит обновленный трофей.

Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени, бесплатная прямая трансляция будет доступна по ссылке.