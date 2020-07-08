Известный блогер Василий Уткин поделился мнением о победе «Зенита» в чемпионате России-2019/20.

«Поговорим о причинах победы «Зенита». Бюджет – 18 млрд рублей. Всё. Причём, как ни странно, это говорит в большей степени об отсутствии таланта, я думаю», — заявил Уткин в ролике на своём YouTube-канале.

Блогер отметил, что конкуренция приводит к тому, что таланты проявляются более остро. Раньше, по мнению Уткина, таланта зенитовских менеджеров хватало для того, чтобы не выигрывать чемпионат России.

«А сейчас таланты оскудели. Сейчас это уже не уронить», — сказал Уткин.

Напомним, «Зенит» досрочно оформил чемпионство в 26-м туре РПЛ, обыграв «Краснодар» со счетом 4:2. Сегодня подопченые Сергея Семака сыграют с «Сочи», после матча состоится церемония награждения.

Бесплатная прямая трансляция будет доступна по ссылке.