В интернет-магазине Amazon появилась скидка на предварительный заказ консольных версий игр Watch Dogs: Legion и Assassin’s Creed Valhalla.

Диски для PS4 и Xbox One можно приобрести со скидками 33% и 17% соответственно. Версию Watch Dogs: Legion для PS4 уже раскупили.

В Ubisoft не дали никаких комментариев по поводу снижения цен.

Assassin’s Creed Valhalla была анонсирована 29 апреля, она стала 12-й игрой в серии. Действите разворачивается в Англии в эпоху завоеваний викингов. Главный герой, норвежский викинг Эйвор, помогает своему клану построить дом на чужой земле. Другие игры серии рассказывали о других исторических событиях.

Релиз Assassin’s Creed Valhalla запланирован на конец 2020 года.

Ранее сообщалось, что в сеть утекло полчаса геймплейного видео игры.